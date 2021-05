Erste Group-Aktie steigt: Goldman Sachs hebt Kursziel leicht an

Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" von Analystin Anna Marshall bekräftigt. Die Experten von Goldman Sachs haben ihre Schätzungen für die Erste Group aktualisiert um die jüngst veröffentlichten Q1-Ergebnisse sowie die Guidance einzuarbeiten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman Sachs-Analysten nun 2,49 nach zuvor 2,33 Euro für 2021. Die Prognosen für die beiden Folgejahre wurden von 2,91 auf 3,04 bzw. von 3,43 auf 3,57 Euro je Anteilsschein erhöht. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,23 Euro für 2021, sowie 1,48 bzw. 1,72 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Montagvormittag notieren die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zeitweise mit plus 1,25 Prozent bei 31,59 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ger/pma

APA