WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Hauptversammlung 20.04.2026 11:18:00

Erste Group-Aktie tiefer: Drei neue Mitglieder im Aufsichtsrat

Mit Dorota Snarska-Kuman, Roeland Louwhoff und Jernej Omahen hat der Aufsichtsrat der Erste Group drei neue Mitglieder.

Außerdem wurden in der heutigen Hauptversammlung der Bank Christine Catasta und Christiane Tusek wiedergewählt, teilte das Institut am Abend mit. Die Hauptversammlung beschloss auch die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende von 0,75 Euro "nahezu einstimmig". Vorstand und Aufsichtsrat wurden ebenfalls "nahezu einstimmig" entlastet.

Die Dividende von 0,75 Euro ergibt eine Ausschüttung von 307,9 Mio. Euro oder 9,1 Prozent des Nettogewinns 2025. Damit werde, wie angekündigt, die Ausschüttung unter 10 Prozent liegen, um die vollständige Eigenmittelfinanzierung des Einstiegs bei der Santander Bank Polska und der Santander TFI zu ermöglichen.

Viel internationale Expertise

Der Aufsichtsrat der Erste Group werde, einschließlich der vom Betriebsrat entsendeten Mitglieder, künftig aus neun Frauen und elf Männern bestehen. Dorota Snarska-Kuman (56) sei "Expertin für internationale Rechnungslegungsstandards, Finanzberichterstattung sowie Audit-, Governance- und Regulatorikthemen", heißt es in der Mitteilung der Erste Group. Die gebürtige Polin war zuvor Partnerin bei Deloitte Polska und leitete dort das Audit-&-Assurance-Team für Finanzinstitute. Außerdem war sie Mitglied des Board of Directors von Deloitte Central Europe.

Roeland Louwhoff (60) sei Experte für digitale Transformation und operative Exzellenz. Der gebürtige Niederländer war zuvor bei der Standard Chartered Bank und der ING Bank tätig.

Jernej Omahen (49) war langjähriger Partner bei Goldman Sachs, wo er unter anderem das Research für europäische Banken verantwortete. Der gebürtige Slowene begann seine Karriere bei Goldman Sachs, seit 2023 ist er als Senior Adviser bei Oliver Wyman tätig.

Die Erste Group-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 3,31 Prozent auf 105,00 Euro.

tsk

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Erste Group-Aktie letztlich schwächer: Gewinnsteigerung im Jahr 2025

17.04.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Erste Group Bank AG 104,90 -3,41%

