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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Expertenmeinung 28.09.2026 13:28:00

Erste Group-Aktie zieht an: UBS bleibt bei Kaufempfehlung - Barclays mit "Overweight"

Erste Group-Aktie zieht an: UBS bleibt bei Kaufempfehlung - Barclays mit "Overweight"

Die Analysten von UBS haben ihre Kaufempfehlung "Buy " für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt.

Auch das Kursziel in Höhe von 125,0 Euro wurde von Analyst Mate Nemes unverändert beibehalten.

Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Während die UBS-Experten die geplante Transaktion positiv bewerten, sehen sie gewisse Risiken im Zusammenhang mit der Transaktionsstruktur.

Erstens ist das Rahmenwerk mit drei Bedingungen komplex und birgt erhebliche Umsetzungsrisiken, hieß es in der aktuellen Studie. Zudem sehen die UBS-Analysten potenziellen Bedarf zur Kapitaloptimierung sowie ein gewisses Abwärtsrisiko für die Prognose einer Dividendenausschüttungsquote von 40-50 Prozent. Schließlich weisen die Experten der UBS auch auf eine erhebliche Unsicherheit bezüglich der Inanspruchnahmequote hin, bedingt durch den Abschlag gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Beim Gewinn je Aktie (EPS, reported) erwarten die UBS-Analysten 9,74 Euro für 2026, sowie 11,34 bzw. 12,72 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,22 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Barclays hält Kursziel bei 135 Euro

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group bei 135,0 Euro gehalten. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Laut der Einschätzung der Barclays-Experten wurde damit der "am häufigsten diskutierte und wohl auch der anlegerfreundlichste Weg gewählt". Da das Angebot aus eigenen Mitteln finanziert werde und zum gesetzlichen Mindestpreis erfolge, wahre es auch die Kapitaldisziplin, heißt es weiter.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,10 Euro (+1,62 %).

APA

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Weitere Links:

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Bildquelle: Erste Group / Marlena König

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