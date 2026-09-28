Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Expertenmeinung
|
28.09.2026 13:28:00
Erste Group-Aktie zieht an: UBS bleibt bei Kaufempfehlung - Barclays mit "Overweight"
Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Während die UBS-Experten die geplante Transaktion positiv bewerten, sehen sie gewisse Risiken im Zusammenhang mit der Transaktionsstruktur.
Erstens ist das Rahmenwerk mit drei Bedingungen komplex und birgt erhebliche Umsetzungsrisiken, hieß es in der aktuellen Studie. Zudem sehen die UBS-Analysten potenziellen Bedarf zur Kapitaloptimierung sowie ein gewisses Abwärtsrisiko für die Prognose einer Dividendenausschüttungsquote von 40-50 Prozent. Schließlich weisen die Experten der UBS auch auf eine erhebliche Unsicherheit bezüglich der Inanspruchnahmequote hin, bedingt durch den Abschlag gegenüber dem letzten Schlusskurs.
Beim Gewinn je Aktie (EPS, reported) erwarten die UBS-Analysten 9,74 Euro für 2026, sowie 11,34 bzw. 12,72 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,22 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Barclays hält Kursziel bei 135 Euro
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group bei 135,0 Euro gehalten. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.
Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Laut der Einschätzung der Barclays-Experten wurde damit der "am häufigsten diskutierte und wohl auch der anlegerfreundlichste Weg gewählt". Da das Angebot aus eigenen Mitteln finanziert werde und zum gesetzlichen Mindestpreis erfolge, wahre es auch die Kapitaldisziplin, heißt es weiter.
Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,10 Euro (+1,62 %).
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
13:15
|Erste Group - Barclays hält Kursziel bei 135 Euro (APA)
|
12:26
|Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Wien: ATX Prime beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Wiener Börse-Handel: ATX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
25.09.26
|Börse Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|126,30
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.