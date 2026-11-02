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02.11.2026 06:31:29
Erste Group Bank legte Quartalsergebnis vor
Erste Group Bank hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 17,57 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,48 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
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