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02.11.2026 06:31:29
Erste Group Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Erste Group Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 17,57 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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