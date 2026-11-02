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02.11.2026 06:31:29
Erste Group Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Group Bank äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Erste Group Bank 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Erste Group Bank im vergangenen Quartal 15,27 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 190,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Erste Group Bank 5,26 Milliarden EUR umsetzen können.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,75 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,99 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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