Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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01.05.2026 15:47:00
Erste Group - Barclays bestätigt "Overweight", Kursziel 123 Euro
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibe konservativ, während die starke Kapitalgenerierung Aufwärtspotenzial biete, schrieb Dubey. Dazu zähle auch eine mögliche Aufstockung der Beteiligung in Polen.
Die Gewinnschätzungen wurden inzwischen etwas angehoben. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erwarten die Barclays-Analysten nun 10,54 Euro für 2026 sowie 12,05 bzw. 13,74 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel lauten unverändert 4,30 Euro für 2026 sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit 94,20 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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