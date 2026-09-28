Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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28.09.2026 13:15:00
Erste Group - Barclays hält Kursziel bei 135 Euro
Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Laut der Einschätzung der Barclays-Experten wurde damit der "am häufigsten diskutierte und wohl auch der anlegerfreundlichste Weg gewählt". Da das Angebot aus eigenen Mitteln finanziert werde und zum gesetzlichen Mindestpreis erfolge, wahre es auch die Kapitaldisziplin, heißt es weiter.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zu Mittag bei 125,10 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/rst
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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Nachrichten zu Erste Group Bank AG
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13:15
|Erste Group - Barclays hält Kursziel bei 135 Euro (APA)
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|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
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|Baader Bank
|04.11.24
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|Baader Bank
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|Baader Bank
|01.12.23
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|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|125,10
|1,62%