Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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28.09.2026 13:15:00

Erste Group - Barclays hält Kursziel bei 135 Euro

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group bei 135,0 Euro gehalten. Das Anlagevotum "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey bestätigt.

Die Erste Group hat am Freitagabend ein geplantes freiwilliges Übernahmeangebot (VTO) bekannt gegeben, um ihren Anteil an der Erste Bank Polska von derzeit 49 Prozent auf maximal 75 Prozent zu erhöhen. Laut der Einschätzung der Barclays-Experten wurde damit der "am häufigsten diskutierte und wohl auch der anlegerfreundlichste Weg gewählt". Da das Angebot aus eigenen Mitteln finanziert werde und zum gesetzlichen Mindestpreis erfolge, wahre es auch die Kapitaldisziplin, heißt es weiter.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zu Mittag bei 125,10 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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