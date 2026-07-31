Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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31.07.2026 15:39:00
Erste Group - Deutsche Bank bestätigt "Buy" und Kursziel 125 Euro
Dies führte zu einer Reduzierung der Erste-Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) um knapp 1 Prozent für das Jahr 2026, während die Schätzungen für die Folgejahre insgesamt weitgehend unverändert blieben. Die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel der Bank wurden als gemischt bewertet. Im Rahmen der Telefonkonferenz hob das Erste-Management die starke Performance im ersten Halbjahr 2026 hervor, wobei das Umsatzwachstum das Kostenwachstum deutlich übertraf. Zudem hob die Erste Group ihre Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 auf über 4 Mrd. Euro an.
Am Freitagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 113,50 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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