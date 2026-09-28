Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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28.09.2026 15:57:00
Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Kursziel 131 Euro und "Buy"
Die Erste hat am Freitagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot angekündigt, um den bestehenden Anteil an der Erste Bank Polska von 49 auf bis zu 75 Prozent aufzustocken. Sie bietet 713 Zloty (rund 163 Euro) je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 22,1 Prozent auf den Referenzpreis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Einstiegs bei der Bank im Mai 2025. "Diese Ankündigung stellt unserer Ansicht nach einen (erwarteten) klaren positiven Faktor für das Investment-Case der Erste Bank Polska dar und bestätigt unsere Kaufempfehlung", hieß es von der Deutschen Bank.
Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,30 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
rst/ste
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
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