Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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28.09.2026 15:57:00

Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Kursziel 131 Euro und "Buy"

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen. Die Erste Group will ihren Anteil an der polnischen Tochterbank Erste Bank Polska erhöhen.

Die Erste hat am Freitagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot angekündigt, um den bestehenden Anteil an der Erste Bank Polska von 49 auf bis zu 75 Prozent aufzustocken. Sie bietet 713 Zloty (rund 163 Euro) je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 22,1 Prozent auf den Referenzpreis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Einstiegs bei der Bank im Mai 2025. "Diese Ankündigung stellt unserer Ansicht nach einen (erwarteten) klaren positiven Faktor für das Investment-Case der Erste Bank Polska dar und bestätigt unsere Kaufempfehlung", hieß es von der Deutschen Bank.

Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 125,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.

rst/ste

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

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