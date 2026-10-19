Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Kursziel 131 Euro und "Buy"

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.

Für die anstehenden Ergebnisse des 3. Quartals 2026 erwarten die Experten der Deutschen Bank eine solide operative Leistung, gestützt durch schrittweise Verbesserungen beim Nettozinsertrag und bei den Provisionserträgen sowie eine gute Kostenkontrolle. In Verbindung mit einer voraussichtlich weiterhin soliden Qualität der Vermögenswerte könnte dies im 3. Quartal zu einem Anstieg des Nettogewinns um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal führen. Zudem dürfte das Augenmerk auch auf der Ankündigung der Erste liegen, ihre Präsenz in Polen weiter auszubauen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 10,03 Euro (zuvor 10,22 Euro) für 2026 sowie 11,72 bzw. 13,04 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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moe/ger

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