Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
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19.10.2026 13:31:00
Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Kursziel 131 Euro und "Buy"
Für die anstehenden Ergebnisse des 3. Quartals 2026 erwarten die Experten der Deutschen Bank eine solide operative Leistung, gestützt durch schrittweise Verbesserungen beim Nettozinsertrag und bei den Provisionserträgen sowie eine gute Kostenkontrolle. In Verbindung mit einer voraussichtlich weiterhin soliden Qualität der Vermögenswerte könnte dies im 3. Quartal zu einem Anstieg des Nettogewinns um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal führen. Zudem dürfte das Augenmerk auch auf der Ankündigung der Erste liegen, ihre Präsenz in Polen weiter auszubauen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 10,03 Euro (zuvor 10,22 Euro) für 2026 sowie 11,72 bzw. 13,04 Euro für die beiden Folgejahre.
Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,90 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.
moe/ger
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
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