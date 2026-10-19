Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 13:31:00

Erste Group - Deutsche Bank bestätigt Kursziel 131 Euro und "Buy"

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 131 Euro für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Anlagevotum "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.

Für die anstehenden Ergebnisse des 3. Quartals 2026 erwarten die Experten der Deutschen Bank eine solide operative Leistung, gestützt durch schrittweise Verbesserungen beim Nettozinsertrag und bei den Provisionserträgen sowie eine gute Kostenkontrolle. In Verbindung mit einer voraussichtlich weiterhin soliden Qualität der Vermögenswerte könnte dies im 3. Quartal zu einem Anstieg des Nettogewinns um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal führen. Zudem dürfte das Augenmerk auch auf der Ankündigung der Erste liegen, ihre Präsenz in Polen weiter auszubauen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten nun 10,03 Euro (zuvor 10,22 Euro) für 2026 sowie 11,72 bzw. 13,04 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse bei 108,90 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.

moe/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
19.10.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 110,30 0,18% Erste Group Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen