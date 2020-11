Erste Group-Gewinn nach neun Monaten halbiert, aber gutes 3. Quartal - Aktie profitiert

In der Coronakrise sind die Risikokosten zu einer bestimmenden Kennzahl für Banken geworden. Sie geben an, wie viel Geld die Banken schon vorsorglich zur Seite legen, um mögliche Kreditausfälle zu kompensieren. Die Erste Group hat in den ersten neun Monaten 2020 hierfür 870,1 Mio. Euro reserviert, das meiste davon wurde im zweiten Quartal zurückgelegt.

Man habe bei den Risikokosten "trotz einer weiterhin historisch niedrigen NPL-Quote von 2,4 Prozent, einen vorausschauenden Ansatz umgesetzt und die zu erwartende Verschlechterung in der Kreditqualität schon jetzt so gut wie möglich berücksichtigt", heißt es im am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht. Die Quote beläuft sich damit auf 70 Basispunkte des durchschnittlichen Bruttokreditbestandes und bleibt damit in der für das Gesamtjahr avisierten Bandbreite von 65 bis 80 Basispunkten.

Der größte Teil der Risikovorsorgen wurde im zweiten Quartal mit 614 Mio. Euro zurückgelegt. Im dritten Quartal beliefen sich die Vorsorgen nur noch auf 195 Mio. Euro. Die hohen Risikokosten drücken heuer deutlich auf den Gewinn der Bank. Nach neun Monaten stand mit 637,1 Mio. Euro nur noch knapp halb so viel unterm Strich wie im Vorjahreszeitraum.

"Trotz einer Erholung im dritten Quartal ist das endgültige Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs noch nicht absehbar", schreibt Bankchef Bernhard Spalt im Zwischenbericht an die Aktionäre. Für das kommende Jahr rechnet die Erste Group allerdings damit, dass die Risikokosten bereits wieder leicht rückläufig sein werden.

Operativ schlug sich die Coronakrise dagegen in einem leichten Kreditwachstum (Kundenkredite plus 2,6 Prozent auf 164,5 Mrd. Euro) nieder. Die Maßnahmen der Regierung in Reaktion auf den wirtschaftlichen Einbruch wegen der Corona-Pandemie - staatlich garantierte Kredite und Kreditmoratorien - haben diese Entwicklung unterstützt.

Weiters stieg der Zinsüberschuss um 2,0 Prozent auf rund 3,6 Mrd. Euro. Der Provisionsüberschuss reduzierte sich dagegen um 2,4 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro und das Betriebsergebnis ging um 3,2 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro zurück. Die regulatorischen Kosten stiegen um 11,5 Prozent auf 294,2 Mio. Euro. Darunter fallen etwa Zahlungen wie Banken- und Transaktionssteuern sowie Zahlungen in Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssysteme. Von der Pleite der Commerzialbank ist die Erste Group aber nicht betroffen, da sie gemeinsam mit den Sparkassen eine eigene Einlagensicherung unabhängig von den anderen heimischen Banken betreibt.

Die Kosten-Ertrags-Quote hat sich leicht verbessert und lag per Ende September bei 59,1 Prozent, nach 58,6 Prozent zum Ende des dritten Quartals 2019. Die Kapitalausstattung blieb mit einer harten Kernkapitalquote von 14,1 Prozent stabil. Die Erste Group liege damit über ihrem eigenen Zielwert von 13,5 Prozent sowie über der regulatorischen Mindestanforderung.

"Eine starke Kapitalausstattung ist neben nachhaltiger Profitabilität deswegen so wichtig, weil sie die Grundvoraussetzung für die Ausschüttungsfähigkeit der Bank darstellt", hießt es im Zwischenbericht. Die Bank hält an ihrem Dividendenvorschlag für 2019 fest und will bei der Präsentation der Gesamtjahreszahlen im Februar 2021 auch eine Dividende für 2020 vorschlagen.

Die Erste Group beschäftigt derzeit 46.172 (31.12.2020: 47.284) Mitarbeiter. Der Rückgang sei vor allem der Auslagerung von Dienstleistungen im Bereich Geldtransport- und Verwaltung in Rumänien geschuldet, so die Bank.

Erste CEO Spalt fordert Anreize für bessere Firmen-Kapitalisierung

Österreichs Unternehmen haben im Vergleich zu anderen OECD-Ländern eine deutlich schwächere Eigenkapitalausstattung und haben dafür traditionell einen hohen Anteil an Fremdkapital in Form von Bankkrediten. Gerade in der aktuellen Krise wäre jedoch eine gute Ausstattung mit Eigenkapital wichtig für die Unternehmen. Dementsprechend plädierte Erste-CEO Bernd Spalt am Montag für mehr Anreize für Firmen um ihre Kapitalsituation zu verbessern.

"Rechnen Sie mit dem Wirtschaftsaufschwung, er kommt bestimmt", so Spalt. Für diesen Aufschwung brauche man jedoch einen "weitsichtigen Plan in Europa", die Regierungen müssten daher rechtzeitig Anreizsysteme auch bei grundsätzlich soliden Unternehmen schaffen.

Probate Mittel um die Eigenkapitalausstattung der Firmen zu verbessern wären ein bereits öfter von der Erste Group ins Spiel gebrachter Wagniskapitalfonds oder steuerliche Erleichterungen für Eigenkapital. Die Bank plant bereits einen eigenen Fonds für Klein- und Mittelbetriebe. Dieser soll im kommenden Frühling vorgestellt werden.

Weiters wären aus Sicht der Bank Erleichterungen des Zugangs für Privatinvestoren oder auch die Bildung neuer Rechtsformen für außerbörsliches Kapital Möglichkeiten, um die Unternehmen besser mit Eigenkapital auszustatten. Im Wiener Handel geht es für die Aktie der Erste Group Bank zeitweise 2,79 Prozent auf 18,07 Euro aufwärts.

