Erste Group kauft BNP-Kreditportfolio in Tschechien

Die börsennotierte Erste Group verstärkt ihr Geschäft mit einem Zukauf in Tschechien. Die tschechische Tochter Ceska Sporitelna habe sich mit BNP Paribas auf den Kauf ihres Kreditportfolios in Tschechien geeinigt, teilte die Bank am Montag mit. Der Zukauf müsse noch von den Behörden genehmigt werden.

Per Ende Mai habe das tschechische Kreditportfolio der französischen Bank unter der Marke "Hello Bank!" ein Volumen von rund 8,8 Milliarden tschechischen Kronen (366 Mio. Euro) gezeigt. Die Ceska Sporitelna ist Marktführer in Tschechien.

cgh/cs

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com