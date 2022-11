Erste Group kauft Kreditportfolio von Sberbank Tschechien

Österreichs größtes Geldhaus Erste Group steht vor einem Zukauf in Tschechien. Die tschechische Tochterbank Ceska sporitelna habe einen Vertrag über den Kauf des lokalen Kreditportfolios der in Liquidation befindlichen russischen Sberbank in dem Land unterzeichnet, teilte das Institut am Montag mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Die Transaktion müsse noch von den Kartell- und Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Mit dem Kauf übernehme die Erste Group Kundenkredite in der Höhe von rund 1,93 Mrd. Euro. Der Abschluss des Zukaufs sei frühestens für das erste Quartal 2023 zu erwarten. "Wie schon der Kauf des Firmenkundengeschäfts der Commerzbank in Ungarn im Vorjahr zeigt auch diese Transaktion, wie gezielte Ergänzungsakquisitionen das organische Wachstum der Erste Group unterstützen und wir damit die Wachstumschancen der CEE-Region nutzen", sagte Erste-Group-Chef Willi Cernko. Die Erste Group ist neben Österreich auch in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien sowie in Serbien und anderen Balkanländer tätig.

