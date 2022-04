Erste Group plant Aus- und Umbau des Aufsichtsrats

Der Erste Group stehen bei ihrer heurigen Hauptversammlung am 18. Mai einige Änderungen im Aufsichtsrat bevor. Fünf Mandate laufen aus, zwei weitere sind aufgrund des Rückzugs der spanischen Caixa Bank im Vorjahr seit Jahresende unbesetzt. Die Bank will die Gesamtzahl der Mitglieder von 12 auf 13 erhöhen, insgesamt sollen bei der HV damit acht Mitglieder gewählt werden. Christine Catasta dürfte in den Erste-Aufsichtsrat zurückkehren.

Das geht aus den von der Erste Group veröffentlichten Beschlussvorschlägen zur Hauptversammlung hervor. Mit der Hauptversammlung am 18. Mai 2022 laufen die Mandate von Friedrich Rödler, Jan Homan, Henrietta Egerth-Stadlhuber, Marion Khüny und Mich?le Sutter-Rüdisser aus. Für die Caixa waren bis Jahresende zudem Matthias Bulach und Jordi Gual im Aufsichtsrat, die Positionen sind derzeit unbesetzt.

Verlängert werden sollen die Mandate von Rödler, Egerth-Stadlhuber, Khüny und Sutter-Rüdisser. Homan scheidet dagegen aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat aus, heißt es in dem Papier. Rödler soll im Fall seiner Wiederwahl weiter Aufsichtsratsvorsitzender bleiben. Er hat den Posten seit 2012 inne.

Zurückkehren dürfte indessen die Wirtschaftsprüferin Christine Catasta. Sie hatte sich erst im Vorjahr aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen, nachdem sie die Position der Interimsvorständin der ÖBAG übernommen hatte.

Neben Catasta stehen Hikmet Ersek, bis Ende 2021 Vorstandschef des US-Zahlungsdienstleisters Western Union, der Gründer und Investor Alois Flatz und die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Mariana Kühnel, auf der Liste. Nicht genannt wird hingegen Ex-Bankchef Andreas Treichl. Bis vor kurzem sei seine Wahl in den Aufsichtsrat noch eine Option gewesen, schreibt die Tageszeitung "Die Presse". Seit 2020 ist er Aufsichtsratschef der Erste Stiftung.

bel/dru

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com