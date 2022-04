Erste Group steigerte Gewinn im ersten Quartal um ein Viertel

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Kennzahlen und Details ---------------------------------------------------------------------

Die börsenotierte Erste Group hat im ersten Quartal 2022 dank anhaltend niedriger Risikokosten und Zinssteigerungen außerhalb der Eurozone mehr Gewinn erwirtschaftet. Der Nettogewinn erhöhte sich im Jahresvergleich um gut ein Viertel (26,4 Prozent) auf 448,8 Mio. Euro. Positiv lief auch das Kreditgeschäft, das Kundenkreditvolumen legte um 2,8 Prozent zu. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert.

Die Konjunktur in den zentraleuropäischen Märkten habe sich resilient gezeigt und zur Unterstützung der Quartalsergebnisse beigetragen, so Finanzchef Stefan Dörfler am Freitag in einer Aussendung. Der Provisionsüberschuss legte um 14,0 Prozent auf 615,3 Mio. Euro zu. Der Zinsüberschuss stieg dank Zinserhöhungen in Tschechien, Ungarn und Rumänien und einem soliden Kreditwachstum in allen Märkten um 18,8 Prozent auf rund 1,40 Mrd. Euro. Das Kreditgeschäft sei insbesondere im Wohn- und Unternehmensbereich gut gelaufen.

Bei den Kosten schlugen sich die Mehraufwände für Einzahlungen in die Einlagensicherung aufgrund des Ausfalls der Sberbank Europe negativ auf die Bilanz nieder. Die Sachaufwendungen zogen merklich um 35,3 Prozent auf 468,1 Mio. Euro an. Die für heuer zu erwartenden regulären Beiträge seien damit allerdings fast vollständig verbucht. Da die Sberbank Europe ihren Sitz in Wien hatte und in den sogenannten "gesonderten Rechnungskreis" fällt, müssen alle heimischen Einlagensysteme - also nicht nur die Einlagensicherung Austria (ESA), sondern auch die Systeme des Raiffeisen- sowie des Sparkassen-Sektors, zu dem auch die Erste Group zählt, - mitzahlen.

Die Personalkosten stiegen um 1,3 Prozent, die Verwaltungsaufwände legten um 12 Prozent zu. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 801 Mio. Euro, die Kostenquote - sie misst das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen - verschlechterte sich allerdings leicht von 60,3 auf 60,7 Prozent.

Für das Gesamtjahr rechnet die Bank trotz der Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen mit weitgehend positiven Konjunkturaussichten in ihren Kernmärkten Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien und Serbien. Beim Betriebsergebnis erwartet sie weitere Verbesserungen, die Eigenkapitalverzinsung (return on tangible equity/ROTE) soll im zweistelligen Bereich zu liegen kommen.

Weiters peilt die Erste Group ein Nettokreditwachstum im mittleren einstelligen Bereich an, hieß es im Ausblick. Ende März 2022 lag das Kundenkreditvolumen bei 185,3 Mrd. Euro, nach 180,3 Mrd. Ende Dezember 2021.

Die Risikokosten sollen 2022 weiter gering bei unter 20 Basispunkten bleiben und auch die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) solle unter 3 Prozent zu liegen kommen. Zum Ende des ersten Quartals hatte die Bank Vorsorgen für faule Kredite in Höhe von 59,1 Mio. Euro bzw. 13 Basispunkten des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands auf der hohen Kante. Die Quote notleidender Kredite belief sich auf 2,3 Prozent. Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 13,7 Prozent, nach 14,5 Prozent zum Jahresende 2021.

