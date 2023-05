Erste Hochrechnung: Konservative gewinnen Wahl in Griechenland

ATHEN (dpa-AFX) - In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia die Parlamentswahl klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis legte nach Auszählung von mehr als einem Drittel der Stimmen auf 41,1 Prozent zu (2019: 39,9 Prozent), wie das Innenministerium am Sonntagabend in Athen mitteilte. Die Linkspartei Syriza als größte Oppositionspartei musste Verluste hinnehmen und lag bei 20,1 Prozent (31,5 Prozent). Auf dem dritten Platz landete die sozialdemokratische Pasok mit 12,5 Prozent (8,1 Prozent).

Den Sprung über die Drei-Prozent-Hürde ins Parlament schafften auch die Kommunisten mit 6,8 Prozent und die rechtspopulistische Elliniki Lysi mit 4,5 Prozent. Zittern mussten die Linkspartei Mera25 des ehemaligen Finanzministers Giannis Varoufakis mit 2,37 Prozent und die ultrakonservative Partei Niki mit 2,9 Prozent, die zum ersten Mal antrat. Die Wahlbeteiligung war erneut gering: Nur 56,5 Prozent der Berechtigten gingen wählen./tt/axa/DP/men