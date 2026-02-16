Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
16.02.2026 10:00:00
Erste Informationen zum Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026. Medien-Akkreditierung ab sofort möglich.
+++ Concorso d’Eleganza Villa d’Este findet vom 15. bis 17. Mai 2026 statt +++ Fahrzeugklassen stehen fest +++ Fahrzeugregistrierung zum Wettbewerb weiterhin offen +++ „Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Days“ und „Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht Lake Como“ auf dem Gelände der Villa Erba +++ Ticket-Verkauf gestartet +++ Medien-Akkreditierung ab sofort möglich +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
