KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.10.2026 06:53:00
Erste KI-Blase geplatzt? Chinas KI-Leitindex 40 Prozent unter dem Höchststand
Chinas Aktienindex für KI- und Halbleiterfirmen hat seit dem Sommer massiv an Wert verloren. Dem ist aber eine viel größere Rallye vorausgegangen als anderswo.
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