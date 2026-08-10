Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
10.08.2026 17:31:00
Erste Lufthansa-Maschine mit Starlink-Internet an Bord startet in Kürze
Fluggäste von Lufthansa können in Kürze in einem ersten Airbus schnelles Internet von Starlink nutzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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10.08.26
|Powerbank-Rauch zwingt Lufthansa-Tochter Swiss zur Landung - Starlink-Internet geht an Bord - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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10.08.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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10.08.26
|Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start (APA)
|
10.08.26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
10.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Lufthansa-Aktie im Minus: Ungeplante Landung wegen Kabinengeruch (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|8,20
|-1,80%
|Lufthansa AG
|8,31
|-1,63%
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