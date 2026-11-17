NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 05:49:38
Erste Nvidia-Quartalszahlen nach Rückzug von Chef Huang
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chip-Riese NVIDIA legt am Dienstag (nach 22.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal seit dem Rückzug des langjährigen Firmenchefs Jensen Huang Quartalszahlen vor. Die amtierende Chefin Colette Kress wird sich damit auch zum ersten Mal Fragen von Analysten in der dazugehörigen Telefonkonferenz stellen. Dabei dürfte es um mögliche Anpassungen der Strategie, die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge-Lösung sowie den Schmuggel von Nvidia-Chips nach China gehen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Verbündete Huangs Druck auf Nvidia machten, ihn an die Firmenspitze zurückzuholen./so/DP/stw
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|UBS AG
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|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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