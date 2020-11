Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) lädt voraussichtlich am 18.11.2020 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 277,32 DKK gegenüber 162,27 DKK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,95 Prozent auf 63,94 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,98 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 660,10 DKK im Vergleich zu 158,30 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 246,42 Milliarden DKK, gegenüber 267,66 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at