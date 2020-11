Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AP Moeller - Maersk A-S (B) öffnet voraussichtlich am 18.11.2020 die Bücher zum am 30.09.2020 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass AP Moeller - Maersk A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 24,00 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,06 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,12 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 105,88 USD, gegenüber 23,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 38,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at