Erste Schätzungen: Astronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Astronics präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2021 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,160 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,22 Prozent erhöht. Damals waren -0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 114,5 Millionen USD gegenüber 123,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,493 USD im Vergleich zu -3,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 486,9 Millionen USD, gegenüber 502,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at