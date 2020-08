Erste Schätzungen: Atlantic Sapphire AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Atlantic Sapphire AS Registered gibt voraussichtlich am 15.09.2020 die Zahlen für das am 30.06.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atlantic Sapphire AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,638 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,261 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 67,63 Prozent auf 6,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Atlantic Sapphire AS Registered noch 18,6 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,867 NOK, gegenüber -1,778 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 333,8 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen NOK generiert wurden.

