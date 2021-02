Erste Schätzungen: Atlas informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlas veröffentlicht voraussichtlich am 08.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atlas 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 378,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 31,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie, gegenüber 0,798 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

