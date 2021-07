Erste Schätzungen: Bilia Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilia Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.07.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,22 SEK gegenüber 2,51 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 20,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,18 Milliarden SEK gegenüber 6,78 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 14,90 SEK im Vergleich zu 12,20 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 35,15 Milliarden SEK, gegenüber 30,17 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at