Erste Schätzungen: Donegal Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Donegal Group A veröffentlicht voraussichtlich am 26.04.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,288 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Donegal Group A noch 0,430 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 209,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 794,0 Millionen USD, gegenüber 742,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at