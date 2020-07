Erste Schätzungen: Equity Lifestyle Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Equity Lifestyle Properties lässt sich voraussichtlich am 20.07.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Equity Lifestyle Properties die Bilanz zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Equity Lifestyle Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,305 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,255 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Equity Lifestyle Properties in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 238,5 Millionen USD im Vergleich zu 248,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie, gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 879,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at