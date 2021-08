Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Industrial Commercial Bank of China lädt voraussichtlich am 28.08.2021 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 212,87 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,908 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,860 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 865,46 Milliarden CNY, gegenüber 800,08 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at