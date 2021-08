Erste Schätzungen: Ituran Location and Control vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ituran Location and Control äußert sich voraussichtlich am 23.08.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2021 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,395 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ituran Location and Control 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 65,9 Millionen USD gegenüber 53,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 264,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 245,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at