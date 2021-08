Erste Schätzungen: KLX Energy Services legt Quartalsergebnis vor

KLX Energy Services präsentiert in der voraussichtlich am 09.09.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -3,190 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 170,34 Prozent verringert. Damals waren -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 201,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 109,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -8,060 USD, wohingegen im Vorjahr noch -48,122 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 451,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 276,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at