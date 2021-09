Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KUSURI NO AOKI stellt voraussichtlich am 01.10.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 72,34 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KUSURI NO AOKI 113,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,80 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 380,13 JPY, während im vorherigen Jahr noch 382,56 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 339,00 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 305,88 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at