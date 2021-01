Erste Schätzungen: LG Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LG Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1941,82 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LG Electronics -4861,620 KRW je Aktie verloren.

24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,13 Prozent auf 18.490,34 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.061,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11423,93 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 173,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich auf 62.921,13 Milliarden KRW, gegenüber 62.306,00 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at