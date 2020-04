Erste Schätzungen: Mitsubishi UFJ Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsubishi UFJ Financial Group veröffentlicht voraussichtlich am 15.05.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 12,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 939,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 896,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 66,22 JPY, gegenüber 66,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 6.999,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3.725,72 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at