Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Paradox Interactive AB öffnet voraussichtlich am 21.02.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,35 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,24 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 489,3 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 28,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 381,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,54 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,54 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,85 Milliarden SEK, gegenüber 1,29 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at