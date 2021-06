Erste Schätzungen: Proact It Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 14.07.2021 das Zahlenwerk zum am 30.06.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,02 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Proact It Group Registered 1,14 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 948,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 3,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Proact It Group Registered einen Umsatz von 986,5 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 6,22 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,79 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,80 Milliarden SEK, gegenüber 3,63 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at