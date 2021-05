Erste Schätzungen: Rockwool International A-S (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rockwool International A-S (B) lädt voraussichtlich am 19.05.2021 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2021 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,58 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rockwool International A-S (B) 2,80 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rockwool International A-S (B) in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 634,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 649,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,19 EUR, gegenüber 11,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,73 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at