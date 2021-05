Erste Schätzungen: SATS legt Quartalsergebnis vor

SATS präsentiert in der voraussichtlich am 27.05.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

1 Analyst schätzt, dass SATS für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,014 SGD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,005 SGD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 59,71 Prozent auf 174,5 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 433,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,039 SGD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,161 SGD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 920,1 Millionen SGD, gegenüber 1,94 Milliarden SGD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

