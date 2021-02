Erste Schätzungen: Self Storage Group ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Self Storage Group ASA Registered veröffentlicht voraussichtlich am 16.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,202 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,162 NOK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 78,1 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 71,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,726 NOK, gegenüber 0,679 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 297,8 Millionen NOK im Vergleich zu 266,5 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at