Erste Schätzungen: tronc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

tronc präsentiert in der voraussichtlich am 05.06.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 231,3 Millionen USD gegenüber 244,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 947,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 983,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at