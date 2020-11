Erste Schätzungen: Vestjysk Bank A-S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vestjysk Bank A-S wird voraussichtlich am 18.11.2020 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,070 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vestjysk Bank A-S 0,110 DKK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 210,0 Millionen DKK aus – eine Minderung von 43,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vestjysk Bank A-S einen Umsatz von 374,0 Millionen DKK eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,300 DKK je Aktie, gegenüber 0,360 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 848,0 Millionen DKK. Im Vorjahr waren 1,06 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at