Erste Schätzungen: Via Varejo legt Quartalsergebnis vor

Via Varejo wird voraussichtlich am 11.08.2021 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,024 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,007 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 55,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 983,4 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,089 USD, gegenüber 0,115 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,46 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at