Erste Schätzungen: YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI wird voraussichtlich am 25.06.2021 das Zahlenwerk zum am 31.05.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -48,280 JPY. Im Vorjahresquartal waren -18,110 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 141,52 Prozent auf 7,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI noch 2,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -173,491 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -73,860 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,78 Milliarden JPY, gegenüber 10,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at