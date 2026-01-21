ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ÅF AB veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,42 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ÅF AB 3,07 SEK je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,79 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,09 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,92 SEK im Vergleich zu 10,85 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 25,91 Milliarden SEK, gegenüber 27,16 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
