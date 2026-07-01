Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ÅF AB lädt voraussichtlich am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,49 SEK je Aktie gegenüber 1,70 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,67 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei ÅF AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,48 Milliarden SEK aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,11 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,06 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 25,30 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 25,76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at