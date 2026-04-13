Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ÅF AB wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,88 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ÅF AB noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ÅF AB nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 6,45 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,75 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,32 SEK im Vergleich zu 7,06 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 26,00 Milliarden SEK, gegenüber 25,76 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at