1&1 Aktie

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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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Vor Kennzahlen 28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: 1&1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: 1&1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Bilanz aus.

1&1 wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass 1&1 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,09 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,57 Milliarden EUR, gegenüber 4,14 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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