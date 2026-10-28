1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|Vor Kennzahlen
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: 1&1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
1&1 wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass 1&1 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,09 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden EUR umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,57 Milliarden EUR, gegenüber 4,14 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1&1 AG
|
28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: SDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu 1&1 AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,70
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.