1-800-FLOWERS.COM Aktie

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WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: 1-800-FLOWERSCOM gewährt Anlegern Blick in die Bücher

1-800-FLOWERSCOM präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,573 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 1-800-FLOWERSCOM noch ein Verlust pro Aktie von -0,830 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 215,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 196,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,617 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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