WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: 1-800-FLOWERSCOM präsentiert Quartalsergebnisse

1-800-FLOWERSCOM wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,860 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll 1-800-FLOWERSCOM in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 700,6 Millionen USD im Vergleich zu 775,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,907 USD aus. Im Vorjahr waren -3,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

